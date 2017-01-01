Alanya'da "sağlık turizminin geliştirilmesi" toplantısı

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ANTALYA (AA) - Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu (TURSAF) Başkanı Tevfik Yazan, Alanya'da Dünya İslam Ülkeleri Sağlık Turizmi Konseyi kurulmasını planladıklarını belirterek, "Bu merkez ile bölgemize ve ülkemize, İslam ülkelerinden hasta akışını sağlayacak bir projeyi hayata geçirmiş olacağız." dedi.

TURSAF öncülüğünde Alanya'da, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinin katkılarıyla sağlık turizminin geliştirilmesi konulu toplantı düzenlendi.

Yazan, toplantı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada Alanya'da Sağlık Turizmi Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulması ve yol haritasının belirlenmesi için bir araya geldiklerini söyledi. Yazan, projenin hayata geçirilmesiyle, sektörde sağlık turizmi konusunda yetişmiş, uluslararası meslek standardı tanımlanmış kalifiye elemanların istihdam edileceğini dile getirdi.

İlçede, Dünya İslam Ülkeleri Sağlık Turizmi Konseyi kurulmasını da planladıklarını belirten Yazan, "İlçemizde kurulacak merkez ile bölgemize ve ülkemize, İslam ülkelerinden hasta akışını sağlayacak bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. Bu anlamda, ülkemize sağlık alanında daha fazla katkı sağlayacak çalışmaları, ülkemizin imajına ve saygınlığına zarar vermeden gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

- "İslam coğrafyası büyük potansiyel"

İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Oğuz Özyaral da Türk sağlık sektörünün ABD ile aynı kalitede olduğunu ifade etti. Türkiye'de sağlık turizminin, turizm sektörüyle birlikte ele alınması gerektiğini söyleyen Özyaral, sağlığa ve turizme tek pencereden bakılmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin İslam kültürünün temel yapısına hakim olduğunu anlatan Özyaral, İslam ülkeleri vatandaşlarının en kolay sağlık hizmeti alacağı ülkenin Türkiye olduğuna işaret etti. Bu potansiyelin başka ülkelere yönelmesine izin verilmemesi gerektiğini dile getiren Özyaral, "Doğru adım, doğru tercih, doğru organizasyon ve doğru yapılanma şart. Burada ne gerekiyorsa o yapılmalı. Sadece teknik adamın yetiştirilmesi modülü değil sektörler arası iş birliğinin de bu çalışmalarda ele alınması gerekiyor. Ülkemiz adına son derece ciddi olan bu potansiyeli değerlendirmek gerekiyor." dedi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Harutoğlu da sağlık turizminin ülkeler için önemli bir ekonomik girdi olduğunu belirtti. Harutoğlu, yaşlıların sağlık turizmindeki önemine dikkati çekerek, "Dünyada kriz düzeyinde yaşlı nüfusun artışı söz konusu. Bunun artmasıyla hastalıklar da artmış durumda. Ülkelerde bir alarm var. Türkiye olarak bu pastadan pay almak gerekiyor. " diye konuştu.











