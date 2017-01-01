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Türkiye Oryantiring Şampiyonası Düzce'de başladı

19 Mayıs 2017 Cuma, 16:14
Türkiye Oryantiring Şampiyonası Düzce'de başladı

DÜZCE (AA) - Türkiye Oryantiring Şampiyonası Düzce'de başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Türkiye Oryantiring Federasyonu, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği (DÜSED) iş birliğiyle Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Hasanbey köyü mevkisinde gerçekleştirilen organizasyona bin 625 sporcu katılıyor.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 gün sürecek şampiyonanın, sezon sonundaki seçmelerde belirlenen sporcuların son yarışması olduğunu söyledi.

İklim ve bitki örtüsünün oryantiring sporuna uygun olduğunu belirten Akyüz, "Düzce, iklim ve bitki örtüsü olarak, oryantiring branşı olarak çok uygun bir yer. Daha önceden haritası çizilmiş olan bir yerdi. Düzce, oryantiringin çok farklı boyutlarıyla tanışmış oldu. Sporcular da burada ilk defa yarışmanın tadını çıkarıyor. Önümüzdeki süreçte buranın elektronik sisteminin olması ve haritalarını tamamlamasıyla ulusal ve uluslararası kamp merkezleriyle ön plana çıkacak illerden birisi olmuş durumda." şeklinde konuştu.

Akyüz ayrıca, yarışmaların 19 Mayıs'ta ve bu kadar geniş katılımla gerçekleştirilmesinin son derece güzel olduğunu sözlerine ekledi.

Organizasyona katılan sporcular, zamanla yarışarak harita üzerindeki işaretli noktaları bulmak için mücadele etti.

Şampiyona, 21 Mayıs'ta sona erecek.

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