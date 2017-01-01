Zihinsel engelli Çilem gelinlik hayaline kavuştu

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KİLİS (AA) - Zihinsel engelli Çilem Esra Yağcı, gelinlik giyme hayaline Kilis Belediyesince doğum gününde düzenlenen temsili düğünde kavuştu.

Güler-Mehmet Yağcı çiftinin tek çocuğu olarak dünyaya gelen ailesinin desteğiyle yaşamını sürdüren 34 yaşındaki Yağcı, el işi ürünlere merak duyunca ailesi tarafından Kilis Belediyesinin düzenlediği kurslara gönderildi. Ailesine ve öğretmenlerine sık sık gelinlik giymek istediğini belirten genç kız için yetkililerden destek istendi.

Kilis Belediyesince hayata geçirilen "Hayalim Gerçek Oldu" projesi kapsamında düğün organizasyonu yapılan genç kızın gelinlik giyme hayali, doğum gününde gerçeğe dönüştü. Hayırsever iş adamının tahsis ettiği düğün salonuna özel olarak süslenmiş gelin arabası ve beyaz gelinliğiyle gelen Yağcı, çalınan müzikler eşliğinde konuklarla oynadı.

Konuşmakta zorlanan ve duygulanan Çilem Esra, "Hayalim gerçek oldu, çok teşekkür ederim" diyerek mutluluğunu anlattı.

- Babası 5 yıl önce öldü

70 yaşındaki anne Güler Yağcı da eşini 5 yıl önce kaybettiklerini söyledi.

Birlikte yaşadıkları kızının gelinlik giymeye çok hevesli olduğunu, bunu sık sık dile getirdiğini anlatan anne Yağcı, "Sağ olsun kurstaki öğretmenler ve belediyenin desteğiyle doğum gününde böyle bir organizasyon yapıldı. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Düğün organizasyonunda görev alan Belediye Başkanı Hasan Kara'nın eşi Gülsen Kara ise "Hayalim Gerçek Oldu" projesiyle ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalıştıklarını vurguladı.

Bu kapsamda Çilem Esra'nın da her gün görevlilerce evinden alınarak el sanatları kursuna getirildiğine ve bu yolla sosyalleşmesine katkı sağlamayı amaçladıklarına dikkati çeken Kara, "Kızımızın en büyük hayalini gerçekleştirme adına böyle bir düğün organize ettik. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.