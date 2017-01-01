Gençler Avrupa'da madalya için kürek çekecek

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SAKARYA (AA) - Kürek Milli Takımı, yarın Almanya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ilk üçe girebilmek için mücadele edecek.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da yapılacak organizasyonda geçen yıl alınan iyi derecelerin daha da artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Milli takımın geçen yıl yaşadığı bazı aksilikler nedeniyle Avrupa üçüncüsü olduğunu hatırlatan İşseven, "Bu yıl tabii yukarıyı zorlayacağız. Oradan beklentimiz büyük. Beklentimiz birincilik ama şartları bilemediğiniz için bu konularda muhakkak düşüncenizin dışına çıkan bir olayla karşılaşıyorsunuz. Bizim bütün derdimiz ilk üçe girebilmek, bunun içinde birincilik de ikincilik de üçüncülük de var. Kesin bir şey söyleyemeyeceğim ama muhakkak ilk üçe gireceğiz." dedi.

Kürek Milli Takımı Başantrenörü Nebojsa Ilic ise şampiyona için belirlenen ay-yıldızlı ekibin 4 sınıfta yarışacağını ifade etti.

Sporcuları ocak ve şubat aylarında yaptıkları milli takım testlerinde belirlediklerini aktaran Ilic, "Türkiye Şampiyonası'nda da son durumlarını gözlemleyip kararımızı verdik. Geçtiğimiz 4 yılda yaptığımız gibi Avrupa Şampiyonası'nda ilk hedefimiz final A'ya çıkmak. Final A'da da mutlaka madalya almak. Bununla ilgili geçtiğimiz 4 yılda tecrübemiz, madalyamız var. Bu yeni jenerasyon da bu hedefe uygun. Hedefimiz final A çekip madalya almak." diye konuştu.

Takımına ve kendisine yardımcı olan diğer antrenörlere teşekkür eden Ilic, madalya almak için ekip olarak çalışma yaptıklarını vurguladı.