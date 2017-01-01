ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gençler Avrupa'da madalya için kürek çekecek

19 Mayıs 2017 Cuma, 16:28


SAKARYA (AA) - Kürek Milli Takımı, yarın Almanya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ilk üçe girebilmek için mücadele edecek.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da yapılacak organizasyonda geçen yıl alınan iyi derecelerin daha da artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Milli takımın geçen yıl yaşadığı bazı aksilikler nedeniyle Avrupa üçüncüsü olduğunu hatırlatan İşseven, "Bu yıl tabii yukarıyı zorlayacağız. Oradan beklentimiz büyük. Beklentimiz birincilik ama şartları bilemediğiniz için bu konularda muhakkak düşüncenizin dışına çıkan bir olayla karşılaşıyorsunuz. Bizim bütün derdimiz ilk üçe girebilmek, bunun içinde birincilik de ikincilik de üçüncülük de var. Kesin bir şey söyleyemeyeceğim ama muhakkak ilk üçe gireceğiz." dedi.

Kürek Milli Takımı Başantrenörü Nebojsa Ilic ise şampiyona için belirlenen ay-yıldızlı ekibin 4 sınıfta yarışacağını ifade etti.

Sporcuları ocak ve şubat aylarında yaptıkları milli takım testlerinde belirlediklerini aktaran Ilic, "Türkiye Şampiyonası'nda da son durumlarını gözlemleyip kararımızı verdik. Geçtiğimiz 4 yılda yaptığımız gibi Avrupa Şampiyonası'nda ilk hedefimiz final A'ya çıkmak. Final A'da da mutlaka madalya almak. Bununla ilgili geçtiğimiz 4 yılda tecrübemiz, madalyamız var. Bu yeni jenerasyon da bu hedefe uygun. Hedefimiz final A çekip madalya almak." diye konuştu.

Takımına ve kendisine yardımcı olan diğer antrenörlere teşekkür eden Ilic, madalya almak için ekip olarak çalışma yaptıklarını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER
Kaynarca'da engelliler için empati yaptılar
YEREL

KAYNARCA'DA ENGELLİLER İÇİN EMPATİ YAPTILAR
25 Milyonluk projede çalışmalar devam ediyor
YEREL

25 MİLYONLUK PROJEDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Sakarya'da &quot;81 ilde 81 Anaokulu Projesi&quot;
YEREL

SAKARYA'DA "81 İLDE 81 ANAOKULU PROJESİ"
Yabancı Dil ve Lehçelerde Dini Yayınlar Çalıştayı
YEREL

YABANCI DİL VE LEHÇELERDE DİNİ YAYINLAR ÇALIŞTAYI
Sakarya'da &quot;Arge Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Fuarı&quot; açıldı
YEREL

SAKARYA'DA "ARGE GİRİŞİMCİLİK VE İNSAN KAYNAKLARI FUARI" AÇILDI

Sakarya'da FETÖ/PDY davası
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ/PDY DAVASI
Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıflarının düzenlediği yılsonu programı gerçekleştirildi
YEREL

İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARININ DÜZENLEDİĞİ YILSONU PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Uludere İçmesuyu Arıtma Tesisi ihale edildi
YEREL

ULUDERE İÇMESUYU ARITMA TESİSİ İHALE EDİLDİ
Sakarya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
YEREL

SAKARYA'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Dizi ve filmlerin kamera arkası görüntüleri
KÜLTÜR-SANAT

SİZ BİR DE KAMERA ARKASINI GÖRÜN!

 1
  • 2 Ölümün anlık bir şey olmadığı açıklanmıştı! Bu bilgi, o tezi çürütecek...
  • 3 Hiçbir suç cezasız kalmaz!
  • 4 Eşini 1 yıl önce kaybetti! Fotoğraflara bakınca...