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MARDİN (AA) - Eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, "Milletin değişik unsurları arasında ihtilaf ortaya çıkarabilmek için bu siyaseti takip edenler bunun içinde kaldılar ve bir daha o çukurdan çıkamayacaklar." dedi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nca Mardin'de düzenlenen 14. Ufuk Turu toplantıları için Mardin'de bulunan Davutoğlu, valilik ziyaretinin ardından, AK Parti Mardin İl Başkanlığına geçti.

Davutoğlu, burada partililere hitaben yaptığı konuşmada, Mardin'e her gelişinde huzur bulduğunu söyledi.

Mardin'in Türkiye için büyük önem taşıdığını belirten Davutoğlu, "7 bin yıl önce, 7 kültürün yaşandığı bir şehir. Bugünde Türkiye'nin en güzel renklerini içerisinde barındırıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin güvenliği açısından Mardin'in ihmal edilemeyecek illerin başında geldiğini dile getiren Davutoğlu, terörle mücadelenin başarıyla sürdüğünü vurguladı.

"Milletin değişik unsurları arasında ihtilaf ortaya çıkarabilmek için bu siyaseti takip edenler bunun içinde kaldılar ve bir daha o çukurdan çıkamayacaklar." diyen Davutoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Terörle mücadele konusunda başlatılan çabalarda gelinen noktada herhalde bütün Mardinliler memnundur, bütün bölge memnudur. Çünkü Nusaybin ve Derik'te çukur siyaseti yapan terör örgütünün bu siyaseti tümüyle çökmüştür. Terör örgütünün girdiği yerde ot bitmez. Şiddetin ve terörün olduğu yerde muhabbet olmaz."

- "Etnik bölücülük gömleğini yırtıp atalım"

Mardin'in AK Parti davası açısında önemli olduğunun altını çizen Davutoğlu, "AK Parti davası açısında da Mardin önemlidir. Çünkü AK Parti, bütün bu renkleri buluşturan yegane siyasi adrestir. AK Parti hareketi Mardin'de kuvvetli olmalı ki bölgeye ve Türkiye'ye biçilmek istenen etnik bölücülük gömleğini, yırtıp atalım. AK Parti'nin Mardin'de güçlü olması demek, Doğu ve Güneydoğu'da, Türkiye'de güçlü olması demektir." diye konuştu.

Davutoğlu, birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, "Beraberliğimizi muhafaza edeceğiz. Kim nasıl, ne şekilde bir yol takip ederse etsin aramızda herhangi bir ayrımcılığa sebebiyet veremeyecek. Birliği ve beraberliği temin edersek, Allah'ın izniyle bu topraklarda herhangi olumsuz ayrımcı, bölücü politikanın girmesi mümkün olmaz." dedi.

Ahmet Davutoğlu, daha sonra Artuklu ilçesinde esnaf ziyaretininde bulundu, Mardin Müzesi'ni gezdi.















