9. Kocaeli Kitap Fuarı

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KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen, Kocaeli Kitap Fuarı'nın global iletişim ortağı olduğu Anadolu Ajansı'nın (AA) standını ziyaret etti.

Kalın, söyleşiye katılmak üzere geldiği fuardaki AA standını, kendisine refakat eden Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile beraber ziyaret etti.

Burada kurumun yayınları hakkında bilgi alan Kalın, AA'nın 2016 almanağının çok başarılı bir çalışma olduğunu söyledi.

Emeği geçenleri tebrik eden Kalın, AA'nın bu işi çok iyi yaptığını kaydetti.

Kalın, AA'nın birikiminin Reuters'tan geri olmadığını dile getirerek, "Uluslararası tanıtım meselesi ama burada yıl boyu çektikleri yüz binlerce fotoğraftan bir seçki tabii bu son tahlilde. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra şöyle geriye dönüp '2015'te ne oldu? 2016'da ne oldu?' diye baktığınızda, en kıymetli birikim burada. Müthiş bir hafıza." diye konuştu.



