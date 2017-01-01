KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesinin düzenlediği 92. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, devam ediyor.
Büyükmandıra Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, çeşitli kategorilerde mücadeleler yapılıyor.
Organizasyonun başpehlivanlık müsabakaları öncesinde, er meydanında büyük boyutta Türk bayrağı açıldı. Daha sonra güreşlere katılan 24 başpehlivan, davul zurna eşliğinde ellerindeki Türk bayrakları ile girdiği er meydanında tur attı.
Büyükmandıra Belediye Başkanı Sertaç Balyemez, Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nin yaklaşık bir asırdır büyük coşkuyla yapıldığını söyledi.
Ata sporunu coşkuyla sürdürdüklerini belirten Balyemez, etkinliğe 250 güreşçinin katıldığını kaydetti.
Konuşmaların ardından başpehlivanlık müsabakaları için kura çekildi.
Başpehlivanlık güreşlerinde, 654. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Orhan Okulu, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlarından Şaban Yılmaz ve İsmail Balaban'ın da aralarında bulunduğu 24 pehlivan mücadele edecek.