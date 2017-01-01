Balığa gittikten sonra kaybolan kişinin cesedi bulundu

DÜZCE (AA) - Düzce'de 5 gün önce balık tutmaya giden ve kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi Melen Çayı'nda bulundu.
Akçakoca ilçesine bağlı Davutağa köyünde ikamet eden ve 5 gün önce balık tutmaya giden Ergün Ersoy'u (57), arama çalışmaları Melen Çayı'nda devam etti.
Jandarma'nın yanı sıra Düzce Belediyesi itfaiye müdürlüğü ve AFAD ekiplerince su altında yürütülen çalışmalar neticesinde Ersoy'un cesedine ulaşıldı.
Ekipler tarafından çıkarılan Ersoy'un cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.
Düzce'de 5 gün önce balık tutmaya giden ve kendisinden haber alınamayan Ergün Ersoy'un bulunması için çalışma başlatılmıştı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Ersoy'un eşyalarının ve av malzemelerinin su kenarında bulunması sonrası arama faaliyetlerini nehirde yoğunlaştırmıştı.