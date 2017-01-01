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Sivas'ta sağanak ve dolu

19 Mayıs 2017 Cuma, 16:50
Sivas'ta sağanak ve dolu

SİVAS (AA) - Sivas'ta sağanak ve dolunun ardından etkili olan rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, hazırlıksız yakalananlara zor anlar yaşattı. Daha sonra yer yer etkili olan rüzgar nedeniyle Paşabahçe Mesire Alanı'nda bir ağacın dalı kırıldı. Kırılan ağaç dalı park halindeki 3 araca zarar verdi. Sivas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin kırılan ağaç dalını hızar ile kesmesinin ardından zarar gören araçlar bulunduğu yerden çıkartıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada ise yağışların yarın akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

Gök gürültülü sağanak yağış sebebiyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

- Şarkışla'da dolu etkili oldu

Şarkışla ilçesinde de sağanağın ardından etkili olan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yaklaşık 10 dakika etkisini sürdüren dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı ilçe sakinleri, yağış nedeniyle kapalı yerlere sığınmaya çalıştı.

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