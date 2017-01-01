Şiddetli rüzgar cami minaresini yıktı

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KARS (AA) - Kars'ın Arpaçay ilçesinde bağlı Kümbet köyünde, şiddetli rüzgar nedeniyle cami minaresi yıkıldı.

Kars'ta etkili olan rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Arpaçay ilçesine bağlı Kümbet köyünde yağışın ardından şiddetli rüzgar çıktı.

Köyde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı, 6 evin çatısı uçtu. Rüzgar nedeniyle yıkılan garajın altında kalan traktörde maddi hasar oluştu.

Kümbet köyü Muhtarı Fatih Boy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ifade ederek "Caminin o saate boş olması büyük faciayı önledi. Çok şükür can kaybımız yok." dedi.







