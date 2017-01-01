Samsun'da ev yangını: 1 ölü

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde evde çıkan yangında, felçli bir kişi hayatını kaybetti.
Kadıköy Mahallesi Tütüncü Sokağı'nda Nasibe ve felçli kardeşi Ramazan İnceci'nin (60) yaşadığı 3 katlı evin 2. katında elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sırasında evde yalnız olan Ramazan İnceci'nin yatakta hareketsiz yattığını gören itfaiye görevlileri, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Sağlık ekiplerince yapılan muayenede, İnceci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yangın haberini alarak eve gelen Nasibe İnceci fenalaştı. İnceci'ye 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.
Ramazan İnceci'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.