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Motosikletçilerden "şehit yakınları ve gazilere" vefa gezisi

19 Mayıs 2017 Cuma, 17:02

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da gazi ve şehit yakınları, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" etkinlikleri kapsamında motosiklet tutkunları tarafından Çanakkale'ye götürüldü.

Özgürlük Sürücüleri Motosiklet Kulübünün öncülük ettiği programda, 53 gazi ve şehit yakını, motosikletlerle Çanakkale şehitliğine götürülmek üzere İstanbul'dan Tekirdağ'a getirildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şube Başkanı Oktay Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, gazi ve şehit ailelerinin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Kafilede birçok gazi ve şehit yakınının olduğunu belirten Kaya, "2 çocuğunu şehit vermiş ailelerimiz de burada. Eşlerini şehit veren annelerimiz buradalar. Vücudundaki çeşitli uzuvlarını kaybeden gazi arkadaşlarımız da buradalar. Bu devletin ve bu ülkenin ayakta kalabilmesi için, ülkenin sınırlarını muhafaza edebilmek için bedel ödediler." dedi.

Şehitler ve gazilerin 'vurulunca değil, unutulunca ölürüz' sözünü hatırlatan Kaya, "Bu bedeli öderken biz unutulmadığımızı hissetmek istiyoruz. Buradaki motosikletler kulübüne üye arkadaşlar, bunu bir kez daha hatırlattı. Şehitler ve gaziler olarak bizler, bunu her yerde söylüyoruz 'vurulunca değil unutulunca ölürüz' bizi unutmayın. Her zaman bizi böyle bağrına basan sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Özgürlük Sürücüleri Motosiklet Kulübü Başkanı Emre Mühürdaroğlu ise şehitlere ve gazilere vefa borcunu ödemek için bu etkinliği gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

Şehit ve gazilerin bu ülke için büyük fedakarlıklar yaptığını vurgulayan Mühürdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bizler, bu vatanı bize canları pahasına koruyarak, bizlerin keyif alarak motosiklet kullanabilmemize imkan tanıyan, bize bu güzel ülkede yaşama imkanını bahşeden, bunun için gerek canlarıyla gerek kaybettikleri uzuvlarıyla ve yaşadıkları sıkıntılara rağmen, bize bu gururu ve onuru veren, gazi ve şehitlerimiz için bir şey yapmak istedik. Bunun için bir teşekkür olarak, gazilerimizi ve şehit yakınlarını da alıp Çanakkale'ye bir gezi düzenledik."

Tekirdağ'da kısa bir mola veren kafile, daha sonra Çanakkale'ye doğru yola çıktı.


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