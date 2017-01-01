Isparta'daki trafik kazası

ISPARTA (AA) - Isparta'da kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 22 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan sürücüler serbest kaldı.
Edinilen bilgiye göre, Eğirdir-Gelendost yolu Göktaş mevkisinde hafriyat kamyonuyla ilçe minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan sürücülerden Emir K, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kamyon sürücüsü Ali T. ise çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ali T. idaresindeki 34 GN 8150 plakalı hafriyat kamyonuyla Emir K. yönetimindeki 32 DB 793 plakalı ilçe minibüsünün Eğirdir-Gelendost yolu Göktaş mevkisinde çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16 yaşındaki Cengiz Kapçı hayatını kaybetmiş, 22 kişi de yaralanmıştı.