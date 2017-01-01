Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alanya'da

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde yerleşik bir grup Alman ile görüştü.

Bir dizi temasta bulunmak için Alanya'ya gelen Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamlığını ziyaret etti. Çavuşoğlu'nu kaymakamlık girişinde karşılayan protokol üyelerinin yanında, ilçede yaşayan bir grup Alman da yer aldı.

Gruptakilerden Jochen Frizsching, burada Bakan Çavuşoğlu ile yaptığı konuşmada, Alman ve İskandinav basını ve sosyal medyasında, Türkiye'nin tapularını kendilerinden alacağı ve giriş çıkışların zorlaştırılacağı yönünde haberler çıktığını aktardı. Çavuşoğlu, grupla bir süre basına kapalı görüştü.

Frizsching, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Avsallar Mahallesi'nde bir dairesinin bulunduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu ile tanışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Frizsching, "Bir duyumumuzu kendisine ilettik. Tapularımız ellerimizden alınacak ve giriş çıkışlarda engeller olacak diye duyumlar vardı. Bütün Avrupa'da ve burada yaşayan yabancılarımız, bunu yayınlardan öğrendi. Bu, bizi şüphe ve korkuya düşürdü. Ancak olayın aslının olmadığını kendisinden duyduğumuz için çok mutlu olduk." dedi.

Frizsching, Çavuşoğlu'nun kendilerinden rahat olmalarını istediğini, bu tür asılsız haberlere inanmaları yönünde telkinde bulunduğunu aktardı.