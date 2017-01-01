9. Kocaeli Kitap Fuarı

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KOCAELİ (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Kocaeli Kitap Fuar'ında, yeni çıkan "FETÖ Darbesi" isimli kitabını imzaladı.

Yayınevi standında okurları için kitaplarını imzalayan Perinçek, kitapseverlerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programın ardından, gazetecilere açıklama yapan, Perinçek, okuyucularıyla buluşmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin önünün aydınlık ve açık olduğunu belirten Perinçek, "FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü), Türkiye'nin başındaki bir beladır ve temizleniyor. Amerika, Türk devletinin içinde, yargıda, poliste, askerde bu terör örgütünü örgütledi, yerleştirdi." ifadelerini kullandı.

Perinçek, kitabında da bu konuyu incelediğini aktararak, şunları söyledi:

"FETÖ ile 40 yıldır mücadele eden partiyiz. Onu en iyi biz tanırız. Onun yanından FETÖ'yü yazamazsınız. Ancak onun karşısında onunla mücadele içinde FETÖ tanınıyor. Türkiye FETÖ ve PKK'ya karşı mücadelesinde 2014'ten sonra önemli adımlar attı, başarılar kazanıyor. Bunlar temizlenecek."