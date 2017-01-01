Şehit Başsavcı Alper için baba ocağında mevlit okutuldu

MUĞLA (AA) - Trafik kazasında şehit olan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper için Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde mevlit okutuldu.
İçerisinde bulunduğu makam aracının kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper için Kavaklıdere ilçesindeki baba ocağında mevlit okutularak yemek dağıtıldı.
Şehit başsavcı Alper’in anneannesi Semiha Yavuz, eşi Hatıran Alper, annesi Ulviye Alper, kardeşi Ümit Alper ve yakınları baba ocağının önüne kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul etti.
Mevlide, Kavaklıdere Kaymakamı İbrahim Güneş, Belediye Başkanı Mehmet Demir, Alper’in yakınları ve sevenleri katıldı.