Kendi tasarladıkları arabalarla yarıştılar

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Ereğli ilçesinde öğrenciler ve velileri, kendi tasarladıkları bilyeli arabalarla yarıştı.

İlçedeki Gülşen Utku Anaokulunca düzenlenen etkinlikte, trafiğe kapatılan Bağlık Mahallesi Hatip Sokağı'nda oluşturulan parkurda toplanan çok sayıda öğrenci ve veli, kendi tasarladıkları bilyeli arabalara binerek doyasıya eğlendi.

Yarışları öğretmen, öğrenci ve velilerin yanı sıra çevredeki binalarda bulunan vatandaşlar da pencere ve balkonlara çıkarak izledi.

Okul müdürü Miray Demirhan Döl, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin gördüğü yoğun ilgi nedeniyle geleneksel hale getirmeye karar verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin aileleriyle kendi tasarladıkları bilyeli araçlara binmenin heyecanını yaşadığını anlatan Döl, "Velilerimizle çocuklarını bir arada buluşturup eğlenceli vakit geçirmelerini sağladığımız için mutluyuz. Bugün burada 75'e yakın arabamız var. Çoğunu velilerimiz çocuklarıyla birlikte yaptı bu arabaları." diye konuştu.

Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz ile okul müdürü Döl de etkinlikte bilyeli arabalardan kullandı.

Velilerin ve çocuklarının bilyeli arabalarla mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu, yarışı önde tamamlayanlar sevinç yaşadı.