Gomane Dağı'nda 19 Mayıs coşkusu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Mehmetçik ile vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gomane Dağı'na yürüyüş gerçekleştirdi.
34’üncü Hudut Tugay Komutanlığınca düzenlenen etkinlikte Mehmetçik ile vatandaşlar, Şemdinli Kapalı Spor Salonu'nda bir araya geldi.
Burada düzenlenen etkinliğin ardından gruptakiler ilçe merkezindeki 2071 rakımlı Gomane Dağı'na 2 saatlik yürüyüşün ardından ulaştıkları zirvede dev Türk bayrakları açtı.
Dağın zirvesinden bir süre Şemdinli'yi izleyen Mehmetçik ve vatandaşlar, Türkçe ve Kürtçe türküler eşliğinde eğlendi.
Yürüyüşe Şemdinli Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Yaşin, 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal ile Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekimi Kenan Kırteke de katıldı.