Voleybol: 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Elemeleri

Salon: Yıldırım Beyazıt
Hakemler: Ilaria Vagni (İtalya), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)
Hollanda: Van Aalen, Daalderop, De Zwart, Scholten, Wolt, Timmerman (Boom, Vellener, Wessels, Kraaijvanger, Stankevichute)
Rusya: Ryseva, Smirnova, Lazarenko, Kotikova, Vorobyeva, Kotova (Oganezova, Stalnaya, Podskalnaia, Russu)
Setler: 9-25, 19-25, 21-25
Süre: 68 dakika (19, 22, 27)
MANİSA (AA) - 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri 2. tur F Grubu'nun ilk maçında Rusya, Hollanda'yı 3-0 mağlup etti.