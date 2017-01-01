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Ankara'da "Trabzon Günleri" yapılacak

19 Mayıs 2017 Cuma, 17:32

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon isminin şanına yakışacak şekilde kenti, Ankara'dan Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak için çıktıkları yolda çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

Vali Yavuz, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Valilik koordinesinde, Trabzon Günleri'nin "Geçmişin tuğrası, geleceğin imzası" sloganıyla 25-28 Mayıs tarihlerinde Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceğini belirtti.

Trabzon Günleri'nin kente yakışır şekilde olması amacıyla detaylı bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Yavuz, bu konuda kendilerine her türlü desteği sağlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Trabzon milletvekillerine teşekkür etti.

Yavuz, etkinliklerin nezih, hijyenik ortamda gerçekleştirilmesi için bütün detayların düşünüldüğünü, bu yönde talimatların verildiğine işaret ederek, bölgeye özgü lezzetlerin ikramının ise belirlenen firmalar tarafından yapılacağını kaydetti.

Stantlarda ilçelerin el sanatları, yöresel lezzetleri, doğa, tarih ve kültürel değerlerinin tanıtımının gerçekleştirileceğini anlatan Yavuz, ziyaretçilerin Keşan dokuma, kazaziye ve telkari örme gibi çok sayıdaki el sanatlarının yapımını da izleme fırsatına sahip olacaklarını söyledi.

Yöresel ürünler çadırında kentte faaliyet gösteren firmaların stantlarının yer alacağını bildiren Yavuz, dileyen ziyaretçilerin buradan alışveriş yapabileceklerini belirtti.

Yavuz, açık alanda fındık ve çay bahçesi gibi alanlar oluşturulacağını dile getirerek, karmaşıklığa yol açacak durumların yaşanmasını istemediklerini, vatandaşların nezih ve sakin bir ortamda gezebilmelerini sağlama gayretinde olduklarını vurguladı.

Vali Yavuz, isteyen ziyaretçilere horon ve kolbastı öğrenme imkanı da sunulacağını anlatarak, şöyle devam etti:

"Trabzon isminin şanına yakışacak şekilde kentimizi, Ankara'dan Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak için çıktığımız yolda çalışmaları tamamladık. Kültürel değerlerin hepsi burada tanıtılacak. Herkesi Trabzon Günleri'ne davet ediyorum. Trabzon Günleri'ne ait davetiyeler de PTT tarafından hazırlanan özel posta pulları kullanılarak davetlilere ulaştırılacak. Etkinlikler kapsamında gösteri, konser, defile, panel gibi çok sayıda kültürel faaliyet gerçekleştirilecek."

Etkinliklerin ramazana denk geldiğini anımsatan Yavuz, 27 Mayıs'ta iftar düzenleyeceklerini, etkinlik süresince programların sahura kadar devam edeceğini söyledi.

Vali Yavuz, bir gazetecinin, Maçka'da yaşanan terör olayına ilişkin son durumu sorması üzerine, "Bu konuda bir faaliyet yürütülüyor, gereği yapılıyor. Konuya ilişkin gerekirse yazılı açıklama da yaparız." dedi.

Vali Yardımcısı Nusret Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Turgut ile diğer ilgililerin katıldığı toplantıda, Trabzon Günleri'nin hazırlıklarına ilişkin sunum da yapıldı.


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