Avrupa şampiyonuna memleketinde karşılama

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ORDU (AA) - Polonya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda gençler kategorisinde altın ve gümüş madalya kazanan Ordulu milli sporcu Yeter Bağ yurda döndü.

Şampiyonada 70 kiloda mücadele eden Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yeter, sağ kolda Avrupa şampiyonu olurken sol kolda da ikincilik elde etti.

Memleketi Ordu'ya gelen 18 yaşındaki Yeter için Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından Durugöl Spor Tesisleri önünde karşılama töreni düzenledi.

Ordu Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Mustafa Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Avrupa Şampiyonası'nda Türk bayrağımızı göndere çektiren Yeter kızımızla gurur duyuyoruz." dedi.

Yeter'in hem Ordu'nun hem de Türkiye'nin gururu olduğunu dile getiren Genç, "Gençlik haftasını kutladığımız şu günlerde Yeter kızımız bizlere büyük bir sevinç yaşattı. Kendisi Avrupa Şampiyonası madalyasını Ordu'ya getirdi. Kendisini, hocalarını ve tüm emeği geçenleri kutluyorum." diye konuştu.

Kumrulu olan Yeter'in gençlere örnek olduğunu aktaran Genç, "Kızımız son üç yıl içerisinde katıldığı bütün maçlarda derece elde ediyor. Biz kendisine bundan sonraki şampiyonalarda da güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Genç, konuşmasının ardından Yeter'i altınla ödüllendirdi.





- Yeter: "Güveni boşa çıkarmamak için çok çalışacağım





Milli sporcu Yeter ise yaptığı açıklamada, bu yaşta aldığı derecelerin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Sağ kolda Avrupa şampiyonu, sol kolda ise Avrupa ikinciliği elde ettiğini hatırlatan Yeter, zorlu rakiplerini geride bırakarak başarıyla ulaştığını anlattı.

En büyük mutluluğunun Türk bayrağını iki kez göndere çektirmek olduğunu ifade eden Yeter, "Finalde Rus rakibimi yendiğim için çok mutluyum." dedi.

Beden eğitimi öğretmeni Oğuz Kocabaş sayesinde bilek güreşiyle tanıştığını aktaran Yeter, "Bundan sonraki şampiyonalarda da bana olan güveni boşa çıkarmamak için çok çalışacağım. Bunun sözünü veriyorum. Önümüzde Macaristan'da yapılacak dünya şampiyonası var. Bu şampiyonaya kadar çok çalışıp ülkemi ve Ordu'yu en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Öte yandan, baba Mustafa Bağ ve anne Ayşe Bağ, Yeter ile gurur duyduğunu söyledi.

Ordu İdeal Gençlik ve İzcilik Kulübünün yöneticisi Selim Akçay ise sporcuları olan Yeter'in başarılarıyla gururlandıklarını, bundan sonraki süreçte onun daha iyi noktalara gelmesi için gayret göstereceklerini söyledi.