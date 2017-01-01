Sözcü gazetesinin sahibi ve çalışanlarına yönelik soruşturma

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MANİSA (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sözcü gazetesinin sahibi ve çalışanlarına yönelik soruşturmaya ilişkin, "Sözcü, FETÖ ile ilişkilendiriliyor. Buna kargalar güler, buna kimseyi inandıramazsınız." dedi.

Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güne, Sözcü gazetesine yapılan operasyon ile uyandığını ifade etti.

Sözcü gazetesinin geçmiş dönemde tüm siyasi davalardaki haksızlıklara, kumpaslara karşı net tavrını koyduğunu belirten Özel, gazetenin Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk kumpaslarına direndiğini ve bunu manşetlerinden sürekli eleştirdiğini kaydetti. Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Sözcü gazetesi muhalif bir gazetedir, iktidarı rahatsız eden, eleştiren bir gazetedir. Sözcü'nün üstüne her şey yapışır, FETÖ yapışmaz. Balyoz'a, Ergenekon'a karşı olan Sözcü, bugün gelmiş nasıl oluyorsa oluyor bu kumpas davalarının hepsinin tertipleyicisi FETÖ ile ilişkilendiriliyor. Buna kargalar güler, buna kimseyi inandıramazsınız. Bu yaptığınız iş FETÖ ile mücadeleyi de zaafa uğratır. Her türlü rejimde iktidar olur ama muhalefet varsa demokrasi vardır. Muhalefeti ortadan kaldırdığınızda iktidarı güçlendirmezsiniz. Meşruiyetinizi kaybedersiniz.

Sözcü'yü kapatırsınız başka Sözcü açılır, bazı gazetecileri tutuklarsınız diğerleri yetişir. Bu iş en sonunda FETÖ'nün işine yarar. Şu an Fetullah Gülen Amerika'da zil takıp oynuyordur. 'Bu iş sulandı Sözcü'yü bile FETÖ yaptılar' diyordur. Herkes aklını başına alsın."