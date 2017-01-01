Zonguldak'ta yavru kedi ve köpekler sahiplendirildi

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Gönülden Hayvanseverler Derneği tarafından kafeslere konulan yavru kedi ve köpekler, sahilde gezen vatandaşlarca sahiplenildi.

Ereğli Gönülden Hayvanseverler Derneği'nin, Uluslararası Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenlikleri etkinlikleri kapsamında, amfi tiyatro çevresine kafesle getirdiği yavru 10 kedi ile 2 köpeği vatandaşlar kısa sürede sahiplendi.

Dernek Başkanı Hülya Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 yaş üzerindeki her yetişkine yavru kedi ve köpekleri sahiplendirdiklerini söyledi.

Kedi ve köpeklerin hepsinin yuvalanabileceklerini ifade eden Karadağ, "Ölene kadar, ömür boyu evlatları gibi bakmak adına söz alıyoruz. Olur da evde bir aksilik çıkar, sorun olur o şekilde bize geri dönüşlerini sağlıyoruz. Asla sokağa terk edilmiyor, yine bize gelecekler. Biz onlara yeniden yuva bulmak için çalışma yapacağız." diye konuştu.

Yavru kedi sahiplenen 65 yaşındaki Rahmiye Aksu da renklerinden ötürü yavru kediye "Picasso" ismini verdiği ifade ederek, "Evde ilk kez hayvan bakacağım. Daha önce kapı önlerinde bakmıştım. Şimdi evde bakacağım, sevinçliyim." şeklinde konuştu.

18 yaşından küçük olan genç kız ise dernek yöneticileri tarafından ailesiyle görüştürülerek çok istediği köpeği sahiplenmenin mutluluğunu yaşadı.