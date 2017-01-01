Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

VAN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Yüce kitabımızın ilk emri 'iman edin', 'namaz kılın' değil, 'Oku, Rabb'in adını zikrederek oku'dur. Cenabıhakk bizleri kitaptan, okumaktan, hikmetten hiçbir zaman uzak tutmasın." dedi.

Görmez, cuma namazının ardından İl Müftülüğü yeni hizmet binası temel atma törenine katıldı.

- Tören şiddetli rüzgar nedeniyle yarıda kaldı

İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi'nde düzenlenen temel atma töreni şiddetli rüzgar nedeniyle yarıda kaldı. Rüzgar protokol çadırının da koparak havalanmasına neden oldu. Bu sırada korumaları Görmez'i tören alanındaki Kur'an kursuna götürdü.

Vali İbrahim Taşyapan, AK Parti Van Milletvekilleri Beşir Atalay ve Burhan Kayatürk ile binanın temelini atan Görmez, buradan Türk Diyanet Vakfı Kitabevi'nin açılış törenine geçti.

- "Her ilde gençlerin kitap okuyacağı mekanlar olmalı"

Görmez, açılış öncesinde yaptığı konuşmada, her ilde ve ilçede gençlerin gelip kitap okuyabilecekleri, sohbet edebildikleri mekanların olmasını istediklerini söyledi.

Bu mekanlardan en güzelinin Van'da açılmasından büyük bahtiyarlık duyduğunu belirten Görmez, şunları belirtti:

"Yüce kitabımızın ilk emri 'iman edin', 'namaz kılın' değil, 'Oku, Rabb'in adını zikrederek oku'dur. Cenabıhakk bizleri kitaptan, okumaktan, hikmetten hiçbir zaman uzak tutmasın. Bütün genç kardeşlerimin burayı yalnız bırakmamalarını, randevularını burada vermelerini, birlikte burada kitap okumalarını diliyorum. Burası hayırlara vesile olur inşallah."

Görmez, açılışın ardından Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Abdulhekim Arvasi Eğitim Merkezindeki sertifika törenine katıldı.