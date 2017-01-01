Samsun'da 4. Vosvos Şenliği

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SAMSUN (AA) - Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Vosvos Şenliği" gerçekleştirildi.

Samsun Vosvos Kulübünce bu yıl 4'üncüsü düzenlenen şenlik kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve "vosvos" olarak bilinen eski model araç sahipleri, Batıpark dolgu sahasında kamp kurdu. Kamp alanında bazılarının araçlarının üzerine kurduğu çadırlar dikkati çekti.

Araçlarıyla şehir turu yapan vosvos severleri, vatandaşlar ilgiyle izledi.

Samsun Vosvos Kulübü Başkanı Ümit Suluova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurtuluş mücadelesinin başladığı Samsun'u dünyaya tanıtmak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

"Vosvos" tutkusunun farklı bir tutku olduğuna işaret eden Suluova, "Onlara bir canlı gibi, bizden biri gibi davranıyoruz. Onlarla yurdun dört bir yanını dolaşıyoruz. Doğaya ve insanlara güzellik katmaya çalışıyoruz." dedi.

Ata Yolu olarak bilinen yolda da tur atacaklarını belirten Suluova, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşının kurtuluş meşalesini yakmak için Samsun'dan Amasya, Sivas ve Erzurum'a gitmek için kullandığı Ata Yolu'nda vosvoscular olarak tur atacağız. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen vosvoscuların Ata'mızın hangi şartlarda ve hangi yolu kullanarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığını hayal etmesini arzuluyoruz. Havalar kötü olmasına rağmen etkinliğimize büyük katılım oldu. Bu da vosvoscuların Atatürk'e verdiği önemi ifade ediyor."

Suluova, gelecek yıllarda etkinliklerine dünya genelinden katılım sağlamaya çalışacaklarını ifade etti.