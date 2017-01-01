ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

5. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası

19 Mayıs 2017 Cuma, 18:03


MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası başladı.

Muğla Valiliği ve Marmaris Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ile Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen organizasyonun açılışında konuşan Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, beş yıllık süreçte 5 bin 500 yüzücünün ilçeye geldiğini ifade etti.

Bu yıl bin 400 sporcuyla rekor düzeyde katılım olduğunu belirten Demirel, "Her şampiyonada sporcu sayımız artıyor. Organizasyonumuz 3 şampiyonadan oluşuyor. Uluslararası Profilo Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, Setur Marinas 4x500 Açık Su Bayrak Şampiyonası, Martı Hotel Açık Su Yüzme Maratonu. Aquamasters bu 3 şampiyonanın bir araya geldiği şampiyonalar bütünüdür." diye konuştu.

Demirel, şampiyonaya bu yıl eklenen ve masterler kategorisinde Türkiye'de ilk kez düzenlenecek 50 metre serbest Profilo Iron Masters Dayanıklılık Yarışı'nın, organizasyona ayrı bir renk katacağını ve üst düzey bir yarış olacağını kaydetti.


- "Adam Walker bizden biri oldu"


Dünyanın en zorlu 7 okyanus kanalını geçen, özel kulaç tekniği ile tanınan İngiliz açık su yüzücüsü Adam Walker'ın şampiyonada mücadele edeceğini aktaran Demirel, şunları söyledi:

"Adam Walker bizden biri oldu. Marmaris'i ve ülkemizi çok seviyor. 8-12 yaş aralığındaki yüzücü adaylarına, açık su bilinci kazandırmak için 'Aquayouths Swimming for Life' eğitim programı çalışması oldu. Yarın da eğitim devam edecek. Açık su sevdalılarına katkı sunacak."

Demirel, Açık Su Yüzme Maratonu'nun, İçmeler Koyu'nda bin 500, 3 bin ve 6 bin metre olmak üzere üç farklı parkurda gerçekleştirileceğini belirtti.

Şampiyona, 21 Mayıs Pazar günü yapılacak açık deniz yarışları ile son bulacak.

İLGİLİ HABERLER
Bodrum'da makilik alanda yangın
YEREL

BODRUM'DA MAKİLİK ALANDA YANGIN
Mahallelerinden kömür çıkartılmasını istemiyorlar
YEREL

MAHALLELERİNDEN KÖMÜR ÇIKARTILMASINI İSTEMİYORLAR
Marmaris'te 11 kilometrelik bisiklet yolu açıldı
YEREL

MARMARİS'TE 11 KİLOMETRELİK BİSİKLET YOLU AÇILDI

Milas'ta vahşi cinayet!
YEREL

MİLAS'TA VAHŞİ CİNAYET!
Muğla'da yanmış ceset bulundu
YEREL

MUĞLA'DA YANMIŞ CESET BULUNDU
Şehit Başsavcı Alper için baba ocağında mevlit okutuldu
YEREL

ŞEHİT BAŞSAVCI ALPER İÇİN BABA OCAĞINDA MEVLİT OKUTULDU
Milas'ta 19 Mayıs coşkusu
YEREL

MİLAS'TA 19 MAYIS COŞKUSU
Muğla'da renkli 19 Mayıs kutlaması
YEREL

MUĞLA'DA RENKLİ 19 MAYIS KUTLAMASI
Masterler Derneği yönetiminden ziyaret
YEREL

MASTERLER DERNEĞİ YÖNETİMİNDEN ZİYARET
Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Akdeniz'de
YEREL

EŞSİZ BODRUM TANITIM TIRI AKDENİZ'DE
19 Mayıs Bodrum kalesinde kutlandı
YEREL

19 MAYIS BODRUM KALESİNDE KUTLANDI
Fethiye'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
YEREL

FETHİYE'DE 19 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI
Savaş gemisine yabancı turist ilgisi
YEREL

SAVAŞ GEMİSİNE YABANCI TURİST İLGİSİ

Cezaevi firarisi koca eşini bıçakladı
YEREL

CEZAEVİ FİRARİSİ KOCA EŞİNİ BIÇAKLADI
Muğla'da kruvaziyer turizmi
YEREL

MUĞLA'DA KRUVAZİYER TURİZMİ
Milas'ta öğrenciler yararına kermes
YEREL

MİLAS'TA ÖĞRENCİLER YARARINA KERMES
Milas'ta festivalde mutlu son
YEREL

MİLAS'TA FESTİVALDE MUTLU SON
Milli sporcu rekor denemesine hazır
YEREL

MİLLİ SPORCU REKOR DENEMESİNE HAZIR
Muğla'daki yelken yarışları tamamlandı
YEREL

MUĞLA'DAKİ YELKEN YARIŞLARI TAMAMLANDI
Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MUĞLA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Muğla polisinden üç ilde FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MUĞLA POLİSİNDEN ÜÇ İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU
İş sağlığı ve güvenliği seferberliği
YEREL

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEFERBERLİĞİ
Bodrum, misafirlerini BİP ile karşılıyor
YEREL

BODRUM, MİSAFİRLERİNİ BİP İLE KARŞILIYOR
Bodrum'un bahar festivali OYFEST başladı
YEREL

BODRUM'UN BAHAR FESTİVALİ OYFEST BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Dizi ve filmlerin kamera arkası görüntüleri
KÜLTÜR-SANAT

SİZ BİR DE KAMERA ARKASINI GÖRÜN!

 1
  • 2 Ölümün anlık bir şey olmadığı açıklanmıştı! Bu bilgi, o tezi çürütecek...
  • 3 Hiçbir suç cezasız kalmaz!
  • 4 Eşini 1 yıl önce kaybetti! Fotoğraflara bakınca...