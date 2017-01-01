5. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası başladı.

Muğla Valiliği ve Marmaris Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ile Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen organizasyonun açılışında konuşan Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, beş yıllık süreçte 5 bin 500 yüzücünün ilçeye geldiğini ifade etti.

Bu yıl bin 400 sporcuyla rekor düzeyde katılım olduğunu belirten Demirel, "Her şampiyonada sporcu sayımız artıyor. Organizasyonumuz 3 şampiyonadan oluşuyor. Uluslararası Profilo Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, Setur Marinas 4x500 Açık Su Bayrak Şampiyonası, Martı Hotel Açık Su Yüzme Maratonu. Aquamasters bu 3 şampiyonanın bir araya geldiği şampiyonalar bütünüdür." diye konuştu.

Demirel, şampiyonaya bu yıl eklenen ve masterler kategorisinde Türkiye'de ilk kez düzenlenecek 50 metre serbest Profilo Iron Masters Dayanıklılık Yarışı'nın, organizasyona ayrı bir renk katacağını ve üst düzey bir yarış olacağını kaydetti.





- "Adam Walker bizden biri oldu"





Dünyanın en zorlu 7 okyanus kanalını geçen, özel kulaç tekniği ile tanınan İngiliz açık su yüzücüsü Adam Walker'ın şampiyonada mücadele edeceğini aktaran Demirel, şunları söyledi:

"Adam Walker bizden biri oldu. Marmaris'i ve ülkemizi çok seviyor. 8-12 yaş aralığındaki yüzücü adaylarına, açık su bilinci kazandırmak için 'Aquayouths Swimming for Life' eğitim programı çalışması oldu. Yarın da eğitim devam edecek. Açık su sevdalılarına katkı sunacak."

Demirel, Açık Su Yüzme Maratonu'nun, İçmeler Koyu'nda bin 500, 3 bin ve 6 bin metre olmak üzere üç farklı parkurda gerçekleştirileceğini belirtti.

Şampiyona, 21 Mayıs Pazar günü yapılacak açık deniz yarışları ile son bulacak.