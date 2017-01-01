Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TRABZON (AA) - Trabzon'da, 36 ilden yaklaşık 100 kalp damar cerrahının katılımıyla "5. Ulusal Kompresyon Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Yomra ilçesindeki bir otelde organize edilen sempozyumda, halk arasında varis olarak bilinen, tıbbi literatürde venöz yetmezlik diye adlandırılan hastalığın tedavisinde kompresyonun (baskı-sıkıştırma) payı ele alındı.

Sempozyum kapsamında Prof. Dr. Ferşat Kolbakır, Doç. Dr. Cevdet Koçoğulları, Doç. Dr. Ertan Yücel, Prof. Dr. Turhan Yavuz, Prof. Dr. Öcal Berkan ve Doç. Dr. Sefer Usta başkanlığındaki üç oturumda, 10 akademisyen sunum yaptı.

Prof. Dr. Tanzer Çalkavur, Doç. Dr. Şahin Bozok'un yönettiği "Varis Çoraplarının Reçetelendirilmesinde Sistem ve Metodlar" konulu panele ise Prof. Dr. Yiğit Fevzi Akçalı, Prof. Dr. Turhan Yavuz, Prof. Dr. Alptekin Yasım ve Prof. Dr. Mustafa Cerrahoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Artvin'den Samsun'a kadar bölgedeki 36 ilde özel hastane, üniversite, eğitim araştırma ve devlet hastanelerinde görevli yaklaşık 100 kalp damar cerrahının katıldığı sempozyum, yarın gerçekleştirilecek sosyal programların ardından sona erecek.