Sağlık Bakanı Akdağ, Erzurum'da

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ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Terörün nereden geldiğini iyi görmek lazım. Bütün bu işte, yabancı bazı devletlerin, güçlerin parmakları var. Bunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'de, Suriye'de olsun teröristlerin elinde Almanların, Amerikalıların, Rusların, başkalarının silahları var." dedi.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde hayırsever iş adamı Ali Şeker tarafından yaptırılan yatılı kız Kur'an kursunun temel atma törenine katılan Akdağ, burada yaptığı konuşmada, hayırsever işadamı Şeker tarafından yaptırılan Kur'an kursu binasının temelini atmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Kursun ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Akdağ, "Ali Şeker'in Tekman'da başlattığı, sonra Karaçoban ve Karayazı'da devam ettirdiği Kur'an kurslarının sayısı 43'e ulaştı. Onun için bu meseleye biz hep beraber sahip çıktık ve çıkacağız. Ali Şeker, doğduğu büyüdüğü toprakları unutmadı. Bu kadar yetmez, devam edeceğiz." dedi.

Akdağ, milletin yıllarca kendi dininden, inançlarından ve geleneklerinden uzak tutulmaya çalışıldığını söyledi.

O kaos dönemlerin artık bittiğini ve hepsinin tarihin çöplüğüne atıldığını aktaran Akdağ, "Bizim çocuklarımız inancına, Allah'ına, peygamberine, devletine, milletine, bayrağına, vatanına hıyanet etmeyen çocuklar olacak. Karayazı bizim için çok önemli bir yer. Tarihte de çok önemli bir yeri var. Erzurum'un geçmişinde buralar medrese yuvalarıydı." ifadelerini kullandı.

- Teröristlerin elinde Avrupa ülkelerinin silahları var

Bazı güçlerin Karayazı'nın bu güzelliklerini bozmaya ve milletin huzurunu bozmaya çalıştığını belirten Akdağ, "Onlara sorarsan neredeyse emellerine de ulaşacaklardı. Bilmiyorlar ki birilerinin bir tuzağı varsa, Allah'ın hesabı hepsinin üstündedir. Terörün nereden geldiğini iyi görmek lazım. Bütün bu işte yabancı bazı devletlerin, güçlerin parmakları var. Bunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'de, Suriye'de olsun teröristlerin elinde Almanların, Amerikalıların, Rusların, başkalarının silahları var. Bu silahlar bunların eline neden geçiyor?" diye konuştu.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ise Erzurum'un bütün ilçeleri ve köyleri, ile bölgenin aynı şekilde gelişip kalkınmasını ve insanların yüzünün gülmesini istediklerini ifade etti.

İş adamı Şeker de bundan sonra Kuran kursu sayısını daha da yukarı çıkarıp 100'e tamamlamaya çalışacaklarını anlattı.

Konuşmaların ardından dualarla 100 öğrenci kapasiteli Kur'an kursu binasının temeli atıldı.

Törene, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ile çok sayıda davetli katıldı.