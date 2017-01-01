Niğde'de DEAŞ operasyonu

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NİĞDE (AA) - Niğde'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucu T.K'nın, terör örgütüyle bağlantılı olarak Suriye'deki çatışma bölgesinden Çamardı ilçesi Burç köyündeki ailesinin yanına geldiği bilgisi üzerine, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan operasyonla gözaltına alınan T.K, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Jandarma ekipleri, şüphelinin kaldığı evde arama yaptı. T.K, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.