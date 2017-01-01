Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Malatya'da

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MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Akçadağ ilçesindeki Levent Vadisi'nde Akçadağ Belediyesi, Extrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ve İnönü Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Levent Vadisi Uluslararası Doğa Sporları Festivali alanını gezdi.

Levent Vadisi'nde gevşek ip hattı üzerinde yürüyüş gerçekleştiren sporcuları bir süre izleyen Tüfenkci, daha sonra cam tabanlı seyir terasını inceledi.

Tüfenkci, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Levent Vadisi'nin tanıtımına katkı sağlayacak festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Vadiye ilginin gözle görülür şekilde arttığını anlatan Tüfenkci, "İnşallah buraların düzenlenmesiyle beraber bu vadinin Türkiye'de tanındıktan sonra dünya çapında bir vadi olarak literatüre geçmesini arzuluyoruz. Bu tür aktiviteler ve etkinliklerle bu vadinin tanıtılmasının hem Akçadağ hem de Malatya için önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de gerçekten buna benzer vadiler var ama Levent Vadisi içerisinde barındırdığı mağaralarıyla, yürüyüş yollarıyla ve diğer olanaklarıyla mevcut vadilerin içerisinde sıyrılan konumda." diye konuştu.

Vadinin hem şehre hem de kara ve havayolu ulaşımına çok yakın olduğunu dile getiren Tüfenkci, Türkiye'de bu vadinin kısa zamanda hak ettiği yere geleceğine inandığını sözlerine ekledi.

Bakan Tüfenkci, daha sonra babası Hasan Yaşar'ı kaybeden AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar'ın evine giderek taziye ziyaretinde bulundu.