Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:

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KASTAMONU (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Daha fazla yatırım çekmeye, daha fazla üretmeye, teknoloji geliştirmeye, ihracatı ve istihdamı artırmaya yoğunlaşmanın zamanıdır. Kabine olarak bu konulara yoğunlaşmış durumdayız." dedi.

Bakan Özlü, 7. Kastamonu Ahşap Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi.

Bu topraklarda tarih boyunca birçok zorluk yaşandığını belirten Özlü, kendilerinden öncekilerin her şeye rağmen üzerinde yaşayacakları bir vatan emanet ettiklerini dile getirdi.

Aynı şekilde herkesin, bırakılandan daha iyi, daha güçlü bir Türkiye'yi gençlere emanet etmekle yükümlü olduğuna işaret eden Özlü, "Daha iyi şehirler kurmak, daha güçlü bir ekonomi inşa etmek, sosyal ve kültürel hayatımızı daha zengin kılmakla mükellefiz. İsmimiz, görevimiz, unvanımız, derecemiz, pozisyonumuz ne olursa olsun, her birimiz bu ülkeyi mamur etmekle sorumluyuz. İstiklal mücadelemizdeki ruhu, azim ve kararlılığı bugün sürdürdüğümüz istiklal mücadelesine de yansıtmak durumundayız." ifadesini kullandı.

Ekonomik gelişmenin önemine değinen Özlü, şöyle devam etti:

"Ülkemizin hedeflerine ulaşması ve dünyada söz sahibi bir ülke olması için en fazla önem vermemiz gereken alanların başında hiç şüphesiz ekonomi geliyor. Güçlü bir ekonomi olmaksızın lider bir ülke olmak mümkün değildir. Ekonomide son 15 yılda çok büyük mesafeler katettik ancak daha gidecek çok mesafemiz olduğu da bir gerçektir. Ekonomi ancak üretim yoluyla, daha fazla ve daha nitelikli üretim yapma yoluyla büyüyebilir. Ekonomi, sadece birkaç şehrin omuzlarında değil, 81 ilin tamamının katkısıyla büyüyebilir. Ekonomi, sadece birkaç büyük firmanın değil, ülke sathına yayılmış KOBİ’lerin başarısı sayesinde büyüyebilir. Ekonomi, sadece belli başlı birkaç sektör sayesinde değil, üretimi çeşitlendirerek, zenginleştirerek büyüyebilir. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu fuar, işte bu açıdan büyük önem taşıyor. "

Bakan Özlü, ahşap fuarının KOBİ'ere hitap ettiğine dikkati çekerek, fuarın ahşap gibi katma değer üretme ihtimali yüksek olan bir sektöre, bu sektörün de ciddi potansiyel taşıyan Kastamonu ve çevresine hitap ettiğini anlattı.

Kastamonu'nun ahşap işçiliği ve işleme konusunda tarihten gelen ciddi bir geleneği bulunduğunu vurgulayan Özlü, "Bu geleneği bir yandan muhafaza etmemiz, aynı zamanda modern araçlarla beslememiz gerekiyor. Şehrin bu sektörde sahip olduğu geleneksel yetenekler çok önemlidir ancak firmalarımızın ölçek büyütmesi, işlerine daha profesyonel yaklaşmaları, dışa açılmaları, kendilerini modern tüketicinin tercihleri doğrultusunda yenilemeleri gerekiyor. Bunları yapabilirsek çok ciddi ekonomik getiri üretebileceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Bakan Özlü, Ar-Ge'nin önemine işaret ederek, "Geçtiğimiz yıl çıkardığımız Ar-Ge Reform Paketi'nde çok önemli yenilikler getirdik. Tasarım merkezlerinin de Ar-Ge merkezi gibi desteklenmesinin önünü açtık. 10 tasarım personeliyle bir tasarım merkezi kurabiliyorsunuz. Burada gerçekleştirdiğiniz çalışmalarla ilgili çok ciddi desteklerden yararlanabiliyorsunuz. Henüz Kastamonu’dan herhangi bir firmamız tasarım ofisi açmamış. Bunu ciddi bir eksiklik olarak gördüğümü müsaadenizle ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Özlü, geçen yılın çok zorlu bir yıl olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2016 yılı çok zor bir yıldı, çok şükür geride kaldı. 16 Nisan referandumu ülkemiz için çok kritik bir eşikti, çok şükür o eşiği başarıyla atladık. Artık önümüze bakma, özellikle ekonomiye odaklanma zamanıdır. Daha fazla yatırım çekmeye, daha fazla üretmeye, teknoloji geliştirmeye, ihracatı ve istihdamı artırmaya yoğunlaşmanın zamanıdır. Kabine olarak bu konulara yoğunlaşmış durumdayız. Biliyorsunuz, pazar günü AK Parti olarak bir kongre yapacağız. İnşallah sayın Cumhurbaşkanı'mızın yeniden genel başkan olmasıyla taşlar daha bir yerli yerine oturacaktır. Türkiye, yeniden bir şahlanış dönemine girecektir. Bu dönem reform dönemi olacak. Bu dönem yatırımcının, girişimcinin ve sanayicinin önündeki son engelleri de tamamen kaldırma dönemi olacak."

Bakanlıkların yeni dönemde çeşitli reform paketleri üzerinde çalıştığını bildiren Özlü, şunları söyledi:

"Biz de son olarak Üretim Reform Paketi'ni TBMM'ye sevk ettik. Yatırımların ve üretimin önündeki engelleri kaldıracak, iş ve yatırım ortamını iyileştirecek, ülkemizde daha fazla ve daha nitelikli yatırımlar yapılmasını sağlayacak kapsamlı bir paket hazırladık. Üretim Reform Paketi ile 23 farklı kanunda değişiklikler yapacağız. Yatırımcının ve sanayinin karşılaştığı birçok bürokratik angaryaya son vereceğiz, üretim yapanların üzerindeki birçok mali yükü kaldıracağız. Yatırıma elverişli, lojistik imkanları iyi, altyapısı güçlü sanayi bölgeleri oluşturmak için birçok yeni aracı devreye alacağız. OSB'ler, sanayi siteleri veya endüstri bölgeleri gibi üretim alanlarında sanayicilere verilen hizmetin kalitesini artıracağız."

Hükümet olarak buna benzer adımların atılmaya başlanacağını dile getiren Özlü, özel sektör, girişimciler ve iş dünyasıyla el ele vererek Türkiye'yi layık olduğu seviyelere taşıyacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin her şehrinin birbirinden ayrı güzelliklere, beceri ve yeteneklere, değişik imkan ve fırsatlara sahip olduğunu vurgulayan Özlü, "Bize düşen bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek ve ülkemizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır. Bize düşen bugün bayramlarını kutlayan gençlerimize çok daha güçlü bir ülke emanet etmektir." dedi.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi ve stantlar gezildi.

Fuarda bulunan 80 stantta çeşitli ahşap ürünler sergileniyor. Fuar, 21 Mayıs'ta sona erecek.



