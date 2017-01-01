Marmaris'te 11 kilometrelik bisiklet yolu açıldı

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MUĞLA (AA) - Marmaris'te 11 kilometrelik "Sağlıklı Yaşam Bisiklet Yolu" açıldı.

Bisiklet yolunun başlangıcından Atatürk Meydanı'na kadar düzenlenen kortej yürüyüşünün ardından düzenlenen törende konuşan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Marmaris’in sağlıklı yaşam kenti olması için bisiklet yoluna "Sağlıklı Yaşam Bisiklet Yolu" adını verdiklerini söyledi.

19 Mayıs gibi anlamlı bir günde yolun açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Acar, "Kentimizin her yerini bisiklet ağlarıyla öreceğiz. Marmaris'i bisiklet kenti yapacağız. Trafikte bisiklet kullanımını daha da arttıracağız. Bisiklet kullanıcıların güvenliği için elimizden geleni yapacağız. Sürücülerden bisiklet kullanıcılarına saygılı olmaya davet ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından, ilçede bisiklet kullanımı ile ilgili öne çıkmış kişilere plaket verildi.

Anadolu Efes basketbol takımının dansçı kızlarının yanı sıra ilçede "Uluslararası Halk Dansları Festivali" kapsamında ilçede bulunan Ukrayna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'den, yaşları 10 ile 70 arasında değişen yaklaşık 300 dansçı gösteri yaptı.