Mahallelerinden kömür çıkartılmasını istemiyorlar

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MUĞLA (AA) - Yatağan ilçesine bağlı Turgut Mahallesi'nin bir bölümünün altında kömür rezervi bulunması nedeniyle başlatılan istimlak çalışmalarının durdurulması istendi.

Yatağan ilçesindeki kömür ocağının rezervinin artırılması için yapılan çalışmada, ilçeye bağlı Turgut Mahallesi’nin bir bölümünde kömür rezervine ulaşılması üzerine, buranın istimlak edilerek kömür çıkartılması için çalışmalara başlandı.

Türkiye Kömür İşletmelerince (TKİ) yürütülen çalışmalara tepki gösteren ve arazilerinin istimlak edilmesini istemeyen mahalle sakinleri ile çevreciler, Turgut Mahallesi’ndeki toplantı salonunda bir araya geldi.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) ile Turgut Yardımlaşma Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği ev sahipliğiyle gerçekleştirilen toplantıda, termik santrallerinin zararları, istimlak edildikten sonra kömür ocağına çevrilen arazilerdeki tarımsal faaliyetler ve istimlak çalışmalarının çevreye etkileri hakkında bilgiler verildi.

- "Kaderimizin Yeşilbağcılar gibi olmasını istemiyoruz"

Turgut Mahalle Muhtarı Selim Bahçeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin Eskihisar ve Yeşilbağcılar mahallelerinin kömür rezervi üzerinde bulunması nedeniyle arazilerinin istimlak edildiğini ve başka bir bölgeye taşındığını hatırlattı.

Buradaki örneklere baktıklarında karşılaştıkları tablonun kendilerini üzdüğünü belirten Bahçeli, şunları ifade etti:

"Turgut Mahallesi altında kömür rezervi keşfedilmesi nedeniyle TKİ tarafından kömürün çıkartılması için istimlak çalışmaları başladı. Biz de 'Kaderimiz Yeşilbağcılar gibi olmasın' diyerek böyle bir toplantı yaptık. Halkın katılımıyla düzenlenen toplantıda, bunları halkımıza anlatmaya çalışıyoruz. Kaderimizin Yeşilbağcılar gibi olmasını istemiyoruz. Turgut Mahallesi'nin arazilerinin, zeytinliklerinin ve tabiatının korunmasını istiyoruz. Onun için de yetkililerden yardım istiyoruz."

- TEMA'dan "Kömür üzer" kampanyası

Muğla'nın turizm alanlarının yanı sıra termik santralleriyle de meşhur olduğunu savunan TEMA Bodrum Sorumlusu Haluk Ortaç, Yatağan ve Milas ilçelerindekinin yanı sıra yeni termik santrallerin kurulması ve mevcut durumdakilerin ünite sayılarının artırılmasının gündemde olduğunu ileri sürdü.

Ortaç, Muğla ve Yatağan'ın termik santral konusunda büyük bir yük taşıdığını savunarak, "Yeni kömür rezerv alanları ve kömür elde etmek için istimlak çalışmaları başladı. Yöre halkı, çok haklı nedenlerden dolayı 'Hayır' diyor. Biz de TEMA olarak, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde başlatmış olduğumuz ‘kömür üzer’ kampanyamızı burada devam ettiriyoruz. Kömür üzer, suyu bitirir, toprakları tüketir, verimli tarım topraklarını yok eder. Dolayısıyla Muğla'da bizim yeni termik santrallere ve yeni ünitelere ihtiyacımız yok." diye konuştu.