Karabük'teki trafik kazası

KARABÜK (AA) - Karabük'te, bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bulak Köyü yakınlarında dün meydana gelen trafik kazasının ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Taha Peşman'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen Peşman tutuklandı.
Bulak köyünden dün Karabük şehir merkezine giden Taha Peşman'ın (26) kullandığı 78 DA 052 plakalı otomobil, köy çıkışındaki kavşakta kontrolden çıkarak trafo binasına çarpmış, araçta bulunan Sefa Özdemir kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmiş, hafif yaralanan Peşman ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.