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Kitabı yırtıldığı için ağlayan çocuk

19 Mayıs 2017 Cuma, 19:17
Kitabı yırtıldığı için ağlayan çocuk

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te ağabeyiyle tartıştığı sırada kitabı yırtıldığı için ağlayan ve "Onu devlet nasıl verdiyse öyle tutmak zorundayım. Ben o kitabı nasıl yırtarım" sözleriyle sosyal medyada fenomen haline gelen Gaziantepli 8 yaşındaki Yasemin Kaplan'a yeni kitaplarla oyuncaklar hediye edildi.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Yasemin Kaplan'ı ailesiyle yaşadığı merkez Şahinbey ilçesi Kolejtepe Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek, yırtılan Hayat Bilgisi kitabının yanı sıra çeşitli kitaplarla oyuncaklar hediye etti.

Annesi tarafından çekilen videoda kitabının yırtılmasından duyduğu üzüntüyü, "Onu devlet nasıl verdiyse öyle tutmak zorundayım. Ben o kitabı nasıl yırtarım" diye ağlayarak dile getiren Dr. Cemil Karslıgil İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi Yasemin Kaplan (8), gazetecilere yaptığı açıklamada, tartışma sırasında ağabeyi Umutcan'ın, kitabını yere attığını ve kitabın yırtıldığını söyledi.

Kitabın yırtılmasına üzüldüğünü dile getiren Kaplan, "Devletin emaneti olduğu için çok üzüldüm. Kitabım yırtıldığında Tayyip Erdoğan'a ihanet ettiğimi düşündüm. Ağlamaya başlayınca annem de beni çekmiş. öğretmenime durumu anlatınca o da bana yeni kitap verdi. Çok ağlayınca kulağım ağrıdı, o akşam bunun için doktora gittik." dedi.

Yasemin Kaplan, bir gazetecinin, "İnternetteki videolarını izlediğinde ne hissettin?" şeklindeki sorusuna da "Sanırım fazla abartmamalıymışım." diye yanıt verdi.

Anne Hatice Kaplan da Yasemin ağlarken ağzından dökülen cümleleri duyunca anı olarak saklamak için kaydetmek istediğini dile getirerek, "Yasemin, aşırı derecede milliyetçi. Duyduklarımı düşünemezdim bile. O görüntünün bu kadar yayılacağını tahmin etsem bu kadar cesur davranamazdım. O gece Yasemin çok ağladı, hastaneye gitmek zorunda kalmıştık." ifadelerini kullandı.

Kaplan, kızının, çok sevdiği asker ve polisleri tedavi edebilmek için ileride doktor olmayı istediğini kaydetti.

Yasemin'in ağabeyi Umutcan Kaplan ise kardeşini çok sevdiğini ancak tartışma sırasında sinirine hakim olamayıp, kitabı yere attığını hatırlatarak, kardeşinin çok ağlaması üzerine kendisinin de üzüldüğünü ifade etti.

- "Onur duyduk"

Vali Ali Yerlikaya, her ailede karşılaşabilecek masum bir olay sonrasında Yasemin'in söylediklerinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Yerlikaya, Yasemin'in içtenlikle söylediği sözlerin herkesin yüreğinde karşılık bulduğunu aktardı.

Belediye Başkanı Şahin de Yasemin gibi çocukların çoğalması gerektiğini, küçük çocuğun duymuş olduğu sorumluluk ve devlet bilinci nedeniyle aile ve öğretmenlerinin de tebrik edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yasemin'e başarılar dileyen Şahin, "Buradaki mevzu kitap değil aslında. Kızımızın tavrı ve içtenliğiydi. Kızımızın bu yaştaki vatanına, milletine bağlılığı nedeniyle onur duyduk. Ayrıca hemşehrimiz olması da ayrıca bizleri sevindirdi." diye konuştu.

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