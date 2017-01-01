Kahta'da satranç heyecanı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen satranç turnuvası başladı.

Kahta Kaymakamlığı ve Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Kahta Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 23 ilden sporcular katıldı.

Farklı kategorilerden milli takım oyuncularının yanı sıra görme engellilerde Türkiye şampiyonu olan Ünal Dönmez turnuvada yer alıyor.

Turnuva koordinatörü Naile Öz, yaptığı açıklamada, uluslararası puanlama sisteminin uygulandığı organizasyonun üç gün süreceğini söyledi. İlginin beklediklerinden yüksek olduğunu belirten Öz, "Turnuvaya 23 İlden üçü milli olmak üzere yaklaşık 200 sporcu katıldı." dedi.

Şampiyon Dönmez'in, 18 Haziran'da Makedonya'daki uluslararası turnuvada Türkiye'yi temsil edeceğini aktaran Öz, milli satranççının sporda engel olmadığını ispatladığını kaydetti.



Satrancı çok sevdiğini belirten Dönmez ise bu sporun keyfini almaları için tüm engellileri satranç oynamaya davet etti.