Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları umut oldu

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de iki gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrekleri ve karaciğeri organ bekleyen hastalara gönderildi.

Pamukkale ilçesinde 17 Mayıs'ta meydana gelen trafik kazasında kullandığı motosikletin kontrolden çıkarak, önce refüje ardından ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan 15 yaşındaki İsmail Çakır'ın tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesi tarafından organları bağışlanan Çakır'ın karaciğeri 9 Eylül Üniversitesi'nde, bir böbreği Akdeniz Üniversitesi'nde diğer böbreği de Ankara Numune Hastanesi'nde organ bekleyen hastalara gönderildi.

Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uz. Dr. Berna Öztürk, Türkiye'de binlerce hastanın organ bağışı beklediğine işaret ederek, beyin ölümü gerçekleşen kişilerden alınan organların hastalara umut olduğunu bildirdi.

Sağlığına kavuşabilmek için organ bekleyen çok sayıda hasta bulunduğunu vurgulayan Öztürk, şunları söyledi:

"Bu nedenle herkesi öncelikle bu konuda duyarlı olmaya ve yaşarken organ bağışı ile ilgili fikirlerini aileleriyle paylaşmaya davet ediyorum. İnsanların beyin ölümü gerçekleştikten sonra aile görüşmesi esnasındaki en büyük sıkıntıları, 'Acaba yaşarken ister miydi?' sorusuna cevap aramak oluyor. Birçoğu bu yüzden organ bağışını kabul etmeyebiliyor. Ama herkes zamanında organ bağışında bulunursa ve bu kararlarını aileleri ile paylaşırsa bu ikilem çok yaşanmıyor. 15 yaşındaki İsmail Çakır da Denizli Devlet Hastanemizdeki yaşam mücadelesinden sonra ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Fakat ailesi üzüntülerini bir kenara bırakıp, organ bağışında bulunarak başka ailelere umut oldular. Çakır, ailesine bu örnek davranışlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum ve kederli aileye başsağlığı diliyorum."

Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki İsmail Çakır'ın kullandığı 03 FL 499 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak, ağacına çarpmış, kazada 39 yaşındaki Önder Yakal olay yerinde hayatını kaybetmiş, sürücü Çakır ağır yaralanmıştı.