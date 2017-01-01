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"Sezonu galibiyetle kapatmak istiyoruz"

19 Mayıs 2017 Cuma, 19:29
"Sezonu galibiyetle kapatmak istiyoruz"


DENİZLİ (AA) - Denizlispor Teknik Direktörü Ali Yalçın, TFF 1. Lig'in son haftasında yarın Göztepe ile oynayacakları maçı kazanarak sezonu kapatmak istediklerini söyledi.

Yalçın, Şemikler'deki Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göztepe maçına önem verdiklerini aktardı.

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını dile getiren Yalçın, "Göztepe'nin iddialı gelmesi bizim maça önem vermemizi gerektiriyor. Denizlispor tarihinde hep son maçlarda güzel futbol oynamıştır. Ligde böyle iddialı maçlarda şanına, şerefine yakışır şekilde oynamıştır. Yarın çıkacağız tüm Türkiye'nin gözü önünde çok güzel futbol oynayarak sezonu kapatacağız. Şerefimizle, namusumuzla maçımızı tamamlayacağız. Sezonu galibiyetle kapatmak istiyoruz." diye konuştu.

Göztepe'nin play-off oynama hedefinin olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Göztepe'nin iddialı olması ve taraftarlarının da buraya gelecek olması, bizim çocukları daha da havaya sokacaktır. Bizim açımızdan motivasyonu daha yüksek olacaktır. Ben futbolcu kardeşlerime de inanıyorum. Tabii bu arada eksiklerimiz de var. Fakat onların yerine oynayacak arkadaşlarımız da iyi. Güzel bir maç olacak. Sonuç itibarıyla izleyiciler harika bir maç seyredecek."

Bu arada, eski yöneticilerden Yasin Özpek, futbolculara baklava ikram etti.

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