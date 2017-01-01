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Voleybol: 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Elemeleri

19 Mayıs 2017 Cuma, 19:53
Voleybol: 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Elemeleri


Salon: Yıldırım Beyazıt

Hakemler: Marie-Catherine Boulanger (Belçika), Volodymyr Pavievskyi (Ukrayna)

Türkiye: Aslıhan Kılıç, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğba Şenoğlu, Yasemin Güveli (Sinem Bayazıt, Selmin Karahan, Ezgi Akyaldız)

Hırvatistan: Stimac, Pavicic, Butigan, Tomic, Lada, Popic (Gasi, Selimovic)

Setler: 25-13, 25-20, 25-22

Süre: 70 dakika (19, 25, 26)


MANİSA (AA) - 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri 2. tur F Grubu'nda Türkiye, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.

Elemelerde yarın saat 15.30'da Rusya-Hırvatistan, saat 18.00'de ise Hollanda-Türkiye maçları oynanacak.

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