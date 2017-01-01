Voleybol: 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Elemeleri

Salon: Yıldırım Beyazıt
Hakemler: Marie-Catherine Boulanger (Belçika), Volodymyr Pavievskyi (Ukrayna)
Türkiye: Aslıhan Kılıç, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğba Şenoğlu, Yasemin Güveli (Sinem Bayazıt, Selmin Karahan, Ezgi Akyaldız)
Hırvatistan: Stimac, Pavicic, Butigan, Tomic, Lada, Popic (Gasi, Selimovic)
Setler: 25-13, 25-20, 25-22
Süre: 70 dakika (19, 25, 26)
MANİSA (AA) - 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri 2. tur F Grubu'nda Türkiye, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.
Elemelerde yarın saat 15.30'da Rusya-Hırvatistan, saat 18.00'de ise Hollanda-Türkiye maçları oynanacak.