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Motosiklet tutkunları Bodrum'da buluştu

19 Mayıs 2017 Cuma, 19:56
Motosiklet tutkunları Bodrum'da buluştu

MUĞLA (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Türkiye'nin farklı bölgelerinden Bodrum ilçesine gelen 50 kişilik motosiklet grubu, şehir turu yaptı.

Bir motosiklet firmasının ürettiği bir motosiklet türü olan Goldwing'in tutkunları, her yıl farklı şehirlerde gerçekleştirdiği Goldwing Festivali'ni, bu yıl Bodrum ilçesinde düzenledi.

İlçede üç gün sürecek festival kapsamında, Türkiye'nin farklı illeriyle ve KKTC'den gelen yaklaşık 50 motor tutkunu renkli görüntüler oluşturdu.

Meydanda toplanan motorcular saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Bodrum turuna başladı.

Bodrum Yarımadası'nı turlayacak motor tutkunları, ilçede gerçekleştirecekleri iki günlük etkinliklerin ardından ayrılacak.

Bir şenlik alanına andıran görüntülerin yaşandığı anları meydandan geçen yerli ve yabancı turistler cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

- "Bodrum halkıyla kaynaşmaya geldiler"

Festival organize eden Bodrumlu iş adamı Atilla Serttaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin TR Exreme Grubu ile Goldwing Riders Club üyeleri tarafından düzenlendiğini belirtti.

Türkiye'nin birçok yerinden motosiklet tutkununun ilçeye geldiğini anlatan Serttaş, "Bodrum'da ilk defa yapılan bir etkinlik. Bundan sonra inşallah daha sık yapacağız. Hem Bodrum'daki gençlere örnek olmak hem de Cumhuriyetimiz'in kuruluşunu anmak için bayraklarımızla birlikte Bodrum halkıyla kaynaşmaya geldiler." dedi.

Serttaş, Goldwing'in daha konforlu ve güvenilir bir motor olduğunu vurgulayarak, "Bodrum'da da Goldwing kullanıcısı giderek artıyor. Bodrum'da motosiklet tutkunu arkadaşımız çok. Biz de kasklarımızı takarak, güvenli sürüş konusunda örnek olan bir grubuz." diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da Bodrum'un marka değerinin artmasında spor turizminin önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, motosikletli gruba teşekkür etti.

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