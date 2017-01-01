KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de yapılan Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu, başpehlivan oldu.
Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesi tarafından 92'ncisi düzenlenen organizasyon, 250 güreşçinin katılımıyla Büyükmandıra Şehir Stadı'nda gerçekleştirildi.
Turnuvanın finalinde İsmail Balaban'ı yenen Orhan Okulu, başpehlivanlığı kazandı.
Müsabakanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Okulu, başpehlivanlığı kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne en iyi şekilde hazırlandığını belirten Okulu, hedefinin altın kemeri kazanmak olduğunu ifade etti.
Organizasyon, dereceye giren güreşçilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.