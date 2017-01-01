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ANTALYA (AA) - "Uluslararası Yoga Festivali", Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Uluslararası Yoga Federasyonu tarafından Beldibi Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen festivale, Türkiye'nin yanı sıra ABD, İspanya, İtalya, Japonya, Fransa, Endonezya, İngiltere'den yaklaşık 350 kişi katılıyor.

Festivalde katılımcılara, çakra teknikleri, meditasyon, insanın özgüven ile olan sorunları üzerinde çalışmalar ve yoga teknikleri, nefes çalışması, biyoenerji ve gevşeme çalışması konularında eğitim verilecek.

Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıl içerisinde her ay yoga festivali düzenlediklerini belirterek, festivallere birçok ülkeden katılım sağlandığını söyledi.

Festivalde orijinal yoga sistemleri ve teknikleri uyguladıklarını ifade eden Manaf, "Yoganın sağlığa büyük katkısı var. Nezle ve kanser gibi hastalıkların tedavisinde etkili oluyor. Bunun yanında yoga bir spor olarak uygulanıyor. Her iki ayda bir yoga şampiyonaları da düzenliyoruz." dedi.

Manaf, festivalde uyguladıkları yoga teknikleri sayesinde katılımcıların çakralarını açtıklarını, kendilerini zinde hissetmelerini sağladıklarını kaydetti.

- Rusya'da şampiyona yapılacak

Rusya Yoga Federasyonu ile iletişim halinde olduklarını anlatan Manaf, "Düzenlediğimiz yoga şampiyonalarına Rusya'dan da sporcular gelecek. Rusya Yoga Federasyonu ile eylül ayında Rusya'da bir şampiyona yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Manaf, yoganın insan psikolojisi üzerinde de olumlu etkileri olduğunu sözlerine ekledi.

Festival, 21 Mayıs Pazar günü sona erecek.