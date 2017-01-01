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"Bordo-mavi fırtına" fotoğraf sergisi açıldı

19 Mayıs 2017 Cuma, 20:50
"Bordo-mavi fırtına" fotoğraf sergisi açıldı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübünün, "Bordo-Mavi Fırtına: Fotoğraflarla 50 Yılın Öyküsü" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Vali Yücel Yavuz, bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Trabzon denilince akla ilk önce Trabzonspor'un geldiğini söyledi.

Trabzonspor'u bu konuma, kurucu üyelerinden itibaren bugüne kadar görev alan yönetici, sporcu ve gönül veren diğer paydaşların getirdiğini belirten Yavuz, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yavuz, Trabzonspor'un sadece futbolda değil, bütün branşlarda mücadelesine devam edeceğini vurgulayarak, bu tür kültürel etkinliklerin ise arşiv kültürünün gelişmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu da Trabzonspor'un bundan 50 yıl önce 1967'de sağlam ve köklü bir spor kültürünü temel alarak kurulduğunu söyledi.

Trabzonspor'un bu kültürden esinlenerek nice zaferlere yelken açtığını anlatan Çubukçu, "50 yıllık tarihimize herkes tanıklık edemedi. Bazıları başlangıcına bazıları da bugüne tanıklık ediyor. Bu sergi sayesinde 50 yıllık tarihimize hep birlikte tanıklık edeceğiz." dedi.

Trabzonspor'un kurucularından Nizamettin Algan ise Trabzonspor'un geçmişinde ve bugününde var olduğuna işaret ederek, geleceğinde de olmayı dilediğini söyledi.

Trabzonspor'un 50 yıl içerisinde birçok başarıya imza attığına dikkati çeken Algan, "Bugünden itibaren de birlik olduğu sürece bu başarıları sürdürmeye devam edecektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz ve davetliler, Anadolu Ajansı muhabirlerinin fotoğraflarının da aralarında bulunduğu sergiyi gezdi.

Serginin açılış törenine, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Salih Erdem, TFF Trabzon Bölge Müdürü ve bordo mavili takımın eski futbolcularından Serdar Bali ve taraftarlar katıladı.

Sergi, 28 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

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