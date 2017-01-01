MARDİN (AA) - Mardin'de düzenlenen Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Futbol Turnuvası tamamlandı.
Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Safitürk'ün anısına 4 Mayıs'ta başlayan turnuvada, 10 ilçe kaymakamlığı iki grup halinde mücadele etti.
Turnuvada Artuklu Kaymakamlığı birinci, Nusaybin Kaymakamlığı ikinci ve Midyat Kaymakamlığı üçüncü oldu.
Onur ödülüne Derik Kaymakamlığının ve en centilmen takım ödülüne Mazıdağı Kaymakamlığı'nın seçildiği turnuvada, dereceye giren takımlara ödülleri verildi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, yaptığı açıklamada, asıl amaçlarının şehit kaymakamı unutturmamak olduğunu söyledi.
Çomaktekin, şehidin de futbolu sevdiğini ve onun hatıratının unutulmaması için farklı turnuvalar yapacaklarını kaydetti.