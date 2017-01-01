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Bingöl'deki terör operasyonu

19 Mayıs 2017 Cuma, 21:02

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Adaklı ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 3 terörist üzerinde ve arazide silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kiğı ilçesinde konuşlu 2. Jandarma Alay Komutanlığı birliklerince Adaklı ilçesinin Aysaklı köyü ile Kocakuru Mahallesi kırsalında 18 Mayıs'ta düzenlenen Şehit Jandarma Astsubay Metin Kıldış-29 operasyonu kapsamında, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2'si kadın 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, teröristlerin üzerinde ve arazide yapılan aramalarda 3 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silahlara ait 222 mühimmat, 4 el bombası, 3 roket mermisi, 4 ameliyat makası, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

- El yapımı patlayıcı ele geçirildi

Öte yandan Valilikten yapılan bir başka açıklamada, Kiğı ilçesinde konuşlu 2. Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce PKK'lı teröristlere yönelik, Adaklı ilçesi Toptepe bölgesinde yürütülen Şehit Uzman Çavuş Lokman Darğın-20 operasyonu esnasında kullanılacak mevzilerin kontrolünde, 2 basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulunduğu belirtildi.

Patlayıcıların, Kiğı Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda olay yerinde imha edildiği kaydedilen açıklamada, Bingöl il genelinde, güvenlik güçlerince, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması için yürütülen terörle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

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