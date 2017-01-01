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ADANA (AA) - Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alberto Gonzalez Casals, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin, "Bugün Türkiye'de olduğu kadar Küba'da da önemli bir gün. Küba devrimi, Türk Cumhuriyet tarihinden etkilenmiş bir devrimdir. Küba'nın önemli liderleri devrim yaparken Atatürk'ün yolunu izlemişlerdir.'' dedi.

Seyhan ve Çukurova belediyelerince düzenlenen ortak bayram kutlaması kapsamında belediye binalarının önünde toplanan çok sayıda vatandaş ellerinde meşale taşıyarak İstasyon Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından meydanda hazırlanan platforma çıkan Kübalı müzisyenlerden oluşan bir grup, İzmir Marşı'nı söyledi.

İki belediyenin davetlisi olarak kente gelen Küba'nın Ankara Büyükelçisi Casals, burada konuşma yaptı.

Casals, bugün Türkiye'nin önemli günlerinden birisi olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığını belirterek, şunları kaydetti:

''Bugün Türkiye'de olduğu kadar Küba'da da önemli bir gün. Küba devrimi, Türk Cumhuriyet tarihinden etkilenmiş bir devrimdir. Küba'nın önemli liderleri devrim yaparken Atatürk'ün yolunu izlemişlerdir. Küba devrimi aslında tamamen Atatürk'ün devrimlerinden ve ideolojilerinden etkilenmiştir."

Konuşmaların ardından Mehmet Erdem, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Vatandaşlar ise ellerindeki Türk bayraklarıyla şarkıcıya eşlik etti.