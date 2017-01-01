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Denizde ceset olduğu iddiasına arama çalışması

19 Mayıs 2017 Cuma, 22:07
Denizde ceset olduğu iddiasına arama çalışması

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, denizde ceset olduğu iddiası üzerine arama çalışması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Selinus plajı İskele bölgesindeki denizde bir kişinin boğulduğu ve hareketsiz durduğu ihbarı üzerine, olay yerine Sahil Güvenlik, polis, 112 ve cankurtaran ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin denizde 2 saat boyunca yaptığı aramada, cesede ya da boğulma tehlikesi geçiren birine rastlanmadı.

Arama çalışmasına katılan Erol Erkul, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahildeki bir restoranda otururken yanlarına genç bir kızın geldiğini söyledi. Genç kızın ağlayarak arkadaşıyla birlikte birisinin boğulduğunu gördüklerini söylediğini ifade eden Erkul, "Biz de koştuk geldik. Balıkçı arkadaşlarımızdan palet ve maske aldık. Daldım baktım, bir şey bulamadım." diye konuştu.

Kızların caretta caretta ile cesedi karıştırmış olabileceğini dile getiren Erkul, "Çocukları dinleyince 'Tişörtü vardı, siyah saçları vardı, yüzükoyun kollarını açmış vaziyette yatıyor.' demesi bizi biraz çelişkiye düşürdü. Bizim bu durumda caretta caretta deme lüksümüz yok. Biz insanlık olarak daldık bir şey bulamadık. Derinlik 4-5 metrenin üzerinde zemin de çamur, kayalar var." ifadesini kullandı.

Zekeriya Çelik de limanda caretta carettanın 10 metre önünden geçtiğini, üstünün kahverengi ve kırmızımsı olduğunu belirterek, "Çocuklar muhtemelen onu adamı boğuluyor sandılar. Bir insan boğulmuş olsa en fazla 15 dakika sonra suyun yüzeyine çıkar. Kaplumbağa bacaklarını açtığı zaman insana benzer." sözlerine yer verdi.

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