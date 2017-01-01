Balon şişirirken aort damarının yırtıldığı iddiası

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde balon şişirirken rahatsızlanan 35 yaşındaki Lütfiye Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti..

Alınan bilgiye göre, Tatlıkuyu Mahallesi kapalı pazar yerinde düzenlenen bir festivalde kimsesiz çocuklar yararına açılan stantta görev alan Lütfiye Gül (35), balon şişirirken rahatsızlandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Gül'ü, Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada yapılan kontrolünde aort damarının yırtıldığı tespit edilen Gül, İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Gül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Darıca Farabi Devlet Hastanesinde veri personeli olarak çalıştığı öğrenilen Gül'ün cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Bilecik'e gönderildi.