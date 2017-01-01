TKDK'nin 10. yıl kutlamaları

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ANTALYA (AA) - Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı, iş gücü piyasasına, ekonomiye çok ciddi katkılar sağladıklarını belirterek, "Kalkınma konusu her anlamda büyük bir gurur. Biz pek çok kurumumuzla koordineli çalışıyoruz ve güçlü, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz var." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in de katılımıyla EXPO Kongre Merkezi'nde, EXPO 2016 Antalya Fuarı'nın sezon açılışı ile TKDK'nin "10. Yılımızda Kırsal Kalkınma Buluşması" düzenlendi.

TKDK'nin şu ana kadar yaptığı çalışmalar ve IPARD programlarından hibe alarak kendi işinin patronu olan çiftçilerin hikayelerinin sunumu gerçekleştirildi. Halk oyunları ekibi çeşitli yörelere ait gösteriler sundu.

Katılımcılara 8 Mayıs'ta yürürlüğe giren IPARD 2 programıyla getirilen yenilikler ve çiftçilerin nasıl yararlanacağına yönelik bilgi verildi.

- "Şehirleşmenin çözümü kırsal kalkınma"

TKDK Başkanı Antalyalı, burada yaptığı konuşmada, kurumlarının 10. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, kırsal kalkınmayı destekleyen önemli bir kurum olduklarını söyledi.

Şu ana kadar 11 bin proje uyguladıklarını ve önemli bir istihdam sağladıklarını ifade eden Antalyalı, "İş gücü piyasasına, ekonomiye çok ciddi katkılar sağlıyoruz. Kalkınma konusu her anlamda büyük bir gurur ve pek çok kurumumuzla koordineli çalışıyoruz. Güçlü, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz var. Son yıllarda şehirleşme oranı hızla yükseldi. Bu sosyal problemi beraberinde getirebilir, bunun çözümü de kırsal kalkınmadır." diye konuştu.

Tarım kredi kooperatiflerine teşekkür ederek onlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını ve daha fazla proje beklediklerini belirten Antalyalı, özellikle tarımda katma değeri yüksek ürünlerin önemli olduğuna değindi.

- "Kırsal kalkınmaya yönelik yatırımlar önemli"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da TKDK faaliyete başladığında çiftçinin proje yazmayı dahi bilmediğini ancak zamanla çok iyi proje yazma tecrübesi kazandığını anlattı.

Kırsal kalkınmaya yönelik yatırımların önemine dikkati çeken Karaloğlu, Antalya'nın özellikle Akseki, Gündoğmuş gibi kuzey ilçelerinde sorun olduğunu, köylerin adeta boşaldığını dile getirdi. Karaloğlu gençlere dönük projelerin, IPARD 2 ve benzeri programların köylerde yeniden canlanma için önemli olduğunu kaydetti.

EXPO 2016 Antalya'nın yeni sezonun açılmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Karaloğlu, EXPO'nun yaz boyunca kullanılacak olmasının sevincini yaşadıklarını söyledi.

- "IPARD çığır açtı"

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise eskiden Antalya'da kırsala dönük yatırımların yol ve su götürmekten ibaret olduğunu ancak Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile yerel yönetimler olarak her türlü yatırımı kırsala götürdüklerini söyledi.

Çiftçinin sulama suyunda kullandığı elektriği güneş enerjisinden üreterek ücretsiz kullanıma sunduklarını belirten Türel, üretim sulama kooperatiflerine birçok destek sağladıklarını, toptancı hallerinin ürünleri için soğuk hava depoları yaptıklarını anlattı.

Türel, TKDK'nin IPARD programının Türkiye'nin kalkınmasına destek sağladığını ve yeni bir çığır açtığını belirtti.

Konuşmaların ardından Bakan Çelik, protokol üyelerine ve IPARD programından hibe alarak işlerini kuran çiftçilere plaket ve bazı hediyeler verdi.

Daha sonra kongre merkezinde kurulan ve kırsal kesimde üretilen ürünlerin sergilendiği stantların yer aldığı fuarın açılışı gerçekleştirildi.