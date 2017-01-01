Iğdır Havalimanı'na 15 Temmuz şehidinin ismi verildi

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IĞDIR (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Iğdırlıların temsilcisi bir genç olan Bülent Aydın ilk şehidimizdi. Allah rahmet etsin, mekanını cennet etsin. Halisdemir biliniyor, bir kahraman, ismi hep konuşuluyor ama Iğdırlı hemşehrimiz Bülent Aydın da onun gibi bir kahramandı. İşte onun da hatırasını yad etmek adına, Iğdırlının evladına sahip çıktığını ortaya koymak adına Iğdır Havalimanı'nın ismini 'Iğdır Bülent Aydın Havalimanı' yaptık." dedi.

Bakan Arslan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Iğdır'daki Gençlik Merkezi'nde esnaf ile bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Arslan, hükümet olarak sınır illerindeki esnafa 75 bin dolara kadar ithalat yetkisi veren işlem yaptıklarını belirterek, kredi faiz destek uygulaması kapsamında 256 bin işletmeye 13,5 milyarlık bir kredi kullandırdıklarını anımsattı.

Arslan, "475 bin işletmeye KOSGEB aracılığıyla sıfır faizli 11,5 milyar kredi verdik. Esnaf ve sanatkarlara teşvik destek sistemi kapsamında eskiden yüzde 50 mertebelerinde faizle destek verilirken, bunu yüzde 4'e düşürdük. Faiz oranı düşünce kullanılan kredi oranı 127 kat arttı. Sağladığımız destek 20 milyar lira. Bu kredilerden faydalanan esnaf ve sanatkar arkadaşlarımız 430 bine ulaştı." diye konuştu.

Bakanlık olarak 14 yılda Iğdır'a 446 milyon yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan Arslan, konuşmasına şöyle devam etti

"Iğdır'ın ulaşılabilir olması, ilçelerinin ulaşılabilir olması, başka illerle bağlantılarının sağlanması çok önemli. Aynı zamanda Doğu Anadolu'nun Çukurovası olan Iğdır'da tarım, hayvancılık meyve ve sebzecilik önemli. Önemli de gereğini yapmazsanız kıymeti yok. Öneminin farkında olarak insanımızın bu sektörden daha fazla gelir elde edebilmesi ve göç vermek yerine göç alabilir olması için de barajlar, sulama suları ve sulama sularıyla ilgili tesisler çok önemliydi. Bu konuda ciddi mesafeler aldık. Hep bahsedilirdi de ama yapılmazdı. Millet, seçim döneminde hep kandırılırdı ya da aslında milleti kandıranlar kendilerini kandırıyorlardı. Ama Iğdırlı gördü ki AK Parti hükümetleriyle birlikte artık söylenen sözler yerine getiriliyor."

Bakan Arslan, 2012'de Iğdır'a kazandırdıkları havalimanını büyüttüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Yolcularımız, misafirlerimiz geldiğinde bagajını aldıktan sonra bir kat inmesi gerekiyordu, sıkıntı yaşanıyordu. Daha önce geldiğimde o sözü verdim, 'artık Iğdırlı bu sıkıntıyı yaşamayacak' dedim. Yeni bir inşaat başladı, bagaj alanını bir alt kata indirdik ve aşağı yukarı 3 katı da büyütüyoruz."

- "Iğdır Havalimanı'nın ismini 'Iğdır Bülent Aydın Havalimanı 'yaptık"

15 Temmuz günü hain FETÖ çetesinin darbe girişiminde bulunduğunu hatırlatan Arslan, milletin bir ve beraber olarak canı pahasına darbeye karşı durduğunu anlattı.

15 Temmuz şehitlerinin hatırasını yaşatmak istediklerini vurgulayan Bakan Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Iğdırlı da dimdik hainlerin karşısında durdu. Iğdırlıların temsilcisi bir genç olan Bülent Aydın, ilk şehidimizdi. Allah rahmet etsin, mekanını cennet etsin. Halisdemir biliniyor, bir kahraman, ismi hep konuşuluyor ama Iğdırlı hemşehrimiz Bülent Aydın da onun gibi bir kahramandı. İşte onun da hatırasını yad etmek adına, Iğdırlının evladına sahip çıktığını ortaya koymak adına Iğdır Havalimanı'nın ismini 'Iğdır Bülent Aydın Havalimanı' yaptık. Amaç onların hatırasına saygı duymaktı, dün olduğu gibi bu günde, yarın da bu ülkenin bekası için gözünü kırpmadan şehit olan evlatlarımıza sahip çıkmak, onları yad etmekti. Şehitlerimizin aileleri, eşi, çocuğu, annesi, babası şehitlerimizin emanetidir deyip sahip çıkıyoruz, gazilerimize sahip çıktığımız gibi."